Украина запустила Национальное информбюро по вопросам военнопленных

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.



"С сегодняшнего дня у нас создано Национальное информационное бюро согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года", – рассказала она.



Будет выполнять функции Национального информационного бюро государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира". Оно также будет являться юридическим лицом публичного права. Верещук подчеркнула, что украинская сторона уже проинформировала об этом Красный Крест и надеется на плодотворное сотрудничество.

Напомним, 16 марта украинский спецназ освободил из плена оккупантов мэра Мелитополя.