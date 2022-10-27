Украина запросила в США ракетные комплексы Avenger, - Foreign Policy
Украина направила запрос на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, однако пока неизвестно, передадут ли их нашей стране
Об этом сообщили в Foreign Policy.
Источники издания - три помощника в конгрессе и два украинских чиновника - отмечают, что Украина подталкивает Соединенные Штаты к отправке артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны ближнего действия для перехвата иранских беспилотников.
В частности, украинские чиновники настаивали на поставках усовершенствованных боеприпасов двойного назначения – разновидности кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких, чтобы поражать мобильные цели. Однако в США пока действует запрет на их экспорт. Такие боеприпасы необходимы для снижения износа артиллерийских орудий стандарта НАТО.
Кроме того, Украина настаивает на поставках зенитно-ракетных комплексов Avenger. Однако, по данным Foreign Policy, ограниченная доступность Avenger в США может помешать их передаче.
Известно, что Avenger – это самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, расположенный на шасси автомобиля HMMWV. Название переводится "мститель". Предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на расстоянии от 0,5 до 5,5 км. Точности Avenger придает встроенный тепловизор.
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