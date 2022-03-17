Украина запросила у Японии высококачественные спутниковые снимки для отслеживания российских войск

Об этом сообщает Nikkei .



По информации издания, Украина стремится получить наземные изображения высокого разрешения, чтобы лучше отслеживать перемещение российских войск. Япония использует спутники с радаром с синтетической апертурой (SAR), который может делать изображения днем и ночью, а также через облака и другие помехи в атмосфере. Некоторые из этих спутников принадлежат правительству, другие – частным компаниям.



Ожидается, что решение примет Агентство национальной безопасности, а не коммерческие спутниковые операторы, поскольку изображения будут использованы в военных целях. Принимая решение, правительство также учтет ситуацию в Украине, сообщили источники.



Продажа японских спутниковых данных зарубежным клиентам разрешена при определенных условиях, но данные должны быть зашифрованы, чтобы предотвратить использование враждебными группами.



Как рассказали источники издания, запрос на получение данных поступил непосредственно от украинского правительства японским операторам спутника SAR. Украина также просит предоставить данные об изображениях, принадлежащие правительству Японии.



Киев также просит западные правительства предоставить спутниковые снимки, чтобы собрать как можно больше данных о перемещении российских войск.



Отмечается, что существует беспокойство, что если Япония даст изображения Киеву, Москва может воспринять это как еще большее втягивание Токио в войну.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb