Украина запретила российским судам заходить в свои внутренние речные воды
Украина с 1 января 2022 года закрыла российским судам доступ к своим внутренним речным водам
Об этом говорится в законе "О внутреннем речном транспорте", который обнародован на официальном сайте Верховной Рады .
Согласно закону, запрещается доступ к внутренним водам Украины судам под флагом государства-агрессора, перевозящим пассажиров и груз между речными портами. Также запрещаются каботажные рейсы судов под российским флагом.
В частности, запрещена регистрация российских плавательных средств в Государственном судовом реестре Украины.
Согласно документу, во внутренние воды страны относятся такие реки, как Днестр, Дунай и Днепр.
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