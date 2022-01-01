Украина запретила российским судам заходить в свои внутренние речные воды

Об этом говорится в законе "О внутреннем речном транспорте", который обнародован на официальном сайте Верховной Рады .

Согласно закону, запрещается доступ к внутренним водам Украины судам под флагом государства-агрессора, перевозящим пассажиров и груз между речными портами. Также запрещаются каботажные рейсы судов под российским флагом.

В частности, запрещена регистрация российских плавательных средств в Государственном судовом реестре Украины.

Согласно документу, во внутренние воды страны относятся такие реки, как Днестр, Дунай и Днепр.

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