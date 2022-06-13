Украина запретила экспорт своего газа и ряда видов угля
Кабинет министров запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи
Об этом говорится в постановлении правительства .
Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год.
Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.
Согласно постановлению, квоты установлены на:
- мазут.
- уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)
- природный газ украинского происхождения
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
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