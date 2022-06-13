Украина запретила экспорт своего газа и ряда видов угля

Об этом говорится в постановлении правительства .

Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год.

Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.

Согласно постановлению, квоты установлены на:

мазут.

уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)

природный газ украинского происхождения