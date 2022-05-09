Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС

Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", - написал Зеленский.

В свою очередь фон дер Ляен отметила, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне 2022 года.

Напомним, 8 апреля Украина заполнила и передала Европейской комиссии на рассмотрение первую часть опросника по вступлению в Европейский Союз.