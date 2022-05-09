Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в Евросоюз
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
"Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", - написал Зеленский.
В свою очередь фон дер Ляен отметила, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне 2022 года.
Напомним, 8 апреля Украина заполнила и передала Европейской комиссии на рассмотрение первую часть опросника по вступлению в Европейский Союз.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
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