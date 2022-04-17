Украина заполнила опросник для вступления в Евросоюз. Теперь ждем июня, - Банковая
Опросник для получения статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз, который президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время посещения Киева передала президенту Владимиру Зеленскому, заполнен полностью
Об этом в воскресенье, 17 апреля 2022 года, в эфире общенационального телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Игорь Жовква, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
"Могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен", – сообщил Жовква в воскресенье.
По его словам, после получения заполненного опросника Еврокомиссия будет готовить рекомендацию по выполнению Украиной копенгагенских критериев вступления в ЕС.
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Украина в свою очередь надеется на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне текущего года, сказал Жовква.
"Ожидаем, что рекомендация будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств - членов ЕС. В июне состоится заседание Европейского Совета, где мы ожидаем предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС... Далее должны начаться переговоры о вступлении . И, когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - пояснил Игорь Жовква.
Он отметил, что Украина ожидает ускоренной процедуры вступления в ЕС, потому что не может позволить себе 10-20 лет переговоров.
"Переговоры должны быть проведены быстро. Украина этого заслуживает, и большинство государств - членов ЕС нас в этом поддерживают", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- Идею ускоренной процедуры вступления публично поддерживает Фон дер Ляен.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
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