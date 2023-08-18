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Украина заплатила солнечным станциям в оккупации за электроэнергию 320 млн грн, - Bihus.Info

18 августа, 2023 пятница
15:27
Экономика

Солнечные станции под российской оккупацией получали оплату от Украины за электроэнергию более 320 млн грн. Хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой

Об этом пишет Bihus.Info.

С начала вторжения РФ в Украину несколько десятков "зеленых" станций попали под оккупацию. По данным СМИ, среди них солнечные станции ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС", расположенные в Запорожской области.

Как отмечают журналисты, с июля 2022-го по июль 2023-го эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по зеленому тарифу от госпредприятия "Гарантированный покупатель".

"Для "КД Энерджи 2", "Нацпрод" и "Восстановительная Энергия Запорожья" по проплатам невозможно выделить расчеты по долгам предыдущих периодов, если таковые были", - добавляют в сообщении.

При этом братом заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, а также совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" является Олег Шурма. Bihus.Info отмечает, что станция ЧП "Нацпрод" также упоминается среди реализуемых проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров.

Однако владельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы. Журналисты установили, что Шурма и Божко поддерживали близкие отношения.

По данным журналистов, оплату по зеленому тарифу в оккупации также получали ряд других производителей, в том числе СЭС компаний "Скифия-Солар-1" и "Скифия-Солар-2" бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также ряд других, менее известных производителей .

"В чем проблема с проплатами станциям в оккупации? Во-первых, по данным, полученным от Укрэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. То есть они не имели физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередач", - объясняют журналисты.

Следовательно, по словам Bihus.Info, электроэнергия из СЭС в оккупации, скорее всего, не могла попасть на украинский рынок и не могла быть продана там.

"Во-вторых, данные об объемах производимого электричества, переданные представителями станций в облэнерго, а оттуда в Укрэнерго, которое затем передавало их ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты, в принципе невозможно проверить из-за отсутствия дистанционной связи с оборудованием", – говорится в сообщении.

Но, по словам журналистов, "есть серьезные основания сомневаться в правдивости этих утверждений". В то же время человек, представляющий интересы ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", имя которого не указано, сообщил, что компании технически не могут установить, в какую энергосистему была направлена поставленная электроэнергия.

"По его словам, до апреля 2023 г. данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго "партизанскими методами" от сотрудников, оставшихся в оккупации. Он считает эту электроэнергию украинской и оплачиваемой государством, даже если она не могла быть продана на украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками. Запись телефонного разговора есть в распоряжении Bihus.Info, однако по просьбе собеседника она не использована в видеоверсии материала", - сообщили журналисты.

С Олегом Шурмой связаться не удалось. Ростислав Шурма на письменный запрос редакции не ответил.

Начиная с июля 2023 г., расчеты с электростанциями, которые находятся на временно оккупированных территориях и генерируют электроэнергию после оккупации, были приостановлены.

"Вопрос о том, что делать с проплаченными деньгами, остается нерешенным. В Нацкомиссии по энергетике сообщили, что летом 2023 г. на совещании в Минэнерго обсуждали несколько вариантов: учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации или обращение к производителям за возвратом средств", - подытожили в издании.

  • По оценке британской разведки, удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся, однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
Украина
журналисты
Енергия
оккупированные территории
Запорожская область
Андрей Ермак
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