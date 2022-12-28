Украина заняла 8 место в Рождественской гонке по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рождественская гонка прошла сегодня, 28 декабря, на стадионе "Шальке" в Германии. Состязание прошло из двух частей смешанной эстафеты: масстарта и преследования.

Украину представили Юлия Джима и Антон Дудченко. В масстарте украинцы показали 9-й результат. В гонке преследования – 8 позиция.

Победу в Рождественской гонке одержала сборная Франции.

Рождественская гонка

Гельзенкирхен, Германия

1. Фабьен Клод – Жюлия Симон (Франция) – 33.41,6

2. Ветле Шостад Кристиансен – Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – +33,8

3. Феликс Ляйтнер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +45,4

...

8. Антон Дудченко – Юлия Джима (Украина) – +2.11,8

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