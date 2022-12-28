Украина заняла 8 место в Рождественской гонке по биатлону
Сборная Украины по биатлону заняла 8-е место в Рождественской гонке в Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рождественская гонка прошла сегодня, 28 декабря, на стадионе "Шальке" в Германии. Состязание прошло из двух частей смешанной эстафеты: масстарта и преследования.
Украину представили Юлия Джима и Антон Дудченко. В масстарте украинцы показали 9-й результат. В гонке преследования – 8 позиция.
Победу в Рождественской гонке одержала сборная Франции.
Рождественская гонка
Гельзенкирхен, Германия
1. Фабьен Клод – Жюлия Симон (Франция) – 33.41,6
2. Ветле Шостад Кристиансен – Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – +33,8
3. Феликс Ляйтнер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +45,4
...
8. Антон Дудченко – Юлия Джима (Украина) – +2.11,8
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