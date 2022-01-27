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Главная Общество Украина заняла 35 место из 39 европейских стран по уровню потребления алкоголя

Украина заняла 35 место из 39 европейских стран по уровню потребления алкоголя

27 января, 2022 четверг
12:27
Общество

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что каждый украинец от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя

Об этом сообщает счетная палата в Facebook.

"8,6 л алкоголя ежегодно выпивает каждый украинец в возрасте от 15 лет, подсчитала Всемирная организация здравоохранения. Однако, как оказалось, мы (украинцы, - ред.) не такая уж пьющая нация. Среди 39 европейских стран, которые исследовались , Украина занимает 35-е место", - говорится в сообщении.

Как допустили в Счетной палате, существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.

"Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции", - пишет Счетная палата .

  • Напомним, в Украине продавцы алкогольных напитков с 1 октября должны указывать в чеке акцизные коды бутылок.

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Новости
Украина
Счётная палата
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