Украина заняла 35 место из 39 европейских стран по уровню потребления алкоголя
Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что каждый украинец от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя
Об этом сообщает счетная палата в Facebook.
"8,6 л алкоголя ежегодно выпивает каждый украинец в возрасте от 15 лет, подсчитала Всемирная организация здравоохранения. Однако, как оказалось, мы (украинцы, - ред.) не такая уж пьющая нация. Среди 39 европейских стран, которые исследовались , Украина занимает 35-е место", - говорится в сообщении.
Как допустили в Счетной палате, существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.
"Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции", - пишет Счетная палата .
- Напомним, в Украине продавцы алкогольных напитков с 1 октября должны указывать в чеке акцизные коды бутылок.
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