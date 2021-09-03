Украина занимает 43 место в мире по количеству новых COVID-случаев
По количеству новых случаев COVID-19 в мире Украина заняла 43 место
Об этом сообщается в Telegram Коронавирус_инфо.
"По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 2 сентября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 43 место в мире и 13 - среди стран Европы", - говорится в сообщении.
Также Украина на 34 месте среди стран мира по количеству новых смертей от COVID-19 и на 6 - среди европейских стран.
- 2 сентября в Украине зафиксированы 2 693 новых случая коронавируса.
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