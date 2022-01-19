Украина закупит реагенты для ПЦР-тестирования на сумму свыше $3 млн
19 января правительство одобрило постановление о закупке реагентов для ПЦР-тестирования на коронавирус.
Об этом свидетельствует заседание Кабмина.
Правительство внесло наборы реагентов для ПЦР-тестов на определение COVID-19 в список лекарственных средств и медизделий, которые специализированные организации закупают за счет бюджета за 2020 год. На закупку реагентов потратят сэкономленные деньги.
Согласно пояснительной записке, в 2021 году рабочая группа Минздрава по вопросам профильного сопровождения закупок приняла решение направить на закупку реагентов для обнаружения коронавируса сэкономленные $3 407 403,61 по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" туберкулеза".
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