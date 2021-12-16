Украина закупит препараты для лечения COVID-19 от Pfizer
Украина подписала договор с компанией Pfizer на закупку таблеток "Паксловид" от коронавируса
Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
К закупке законтрактовано 300 тыс. курсов лекарственного средства.
"Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска", - пояснил министр.
В ноябре 2021 года производитель "Паксловида", компания Pfizer, опубликовала результаты клинических исследований. При назначении препарата в течение трех дней после появления симптомов болезни происходит сокращение госпиталей и смертей на 89%, а если лечение начать в течение пяти дней, то на 85%.
"Паксловид" действует так же, как лекарство, назначаемое инфицированным на ВИЧ и гепатит: угнетает репликацию патогена и снижает действие вируса до минимума.
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