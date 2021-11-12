Украина закупит "Байрактары" для нужд ВСУ в следующем году, - Резников
Министерство обороны Украины в следующем году дополнительно закупит разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" для нужд Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает прессслужба Минобороны .
Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный совершили рабочую поездку в зону проведения ООС в пятницу, 12 ноября.
Во время поездки Алексей Резников рассказал, что Минобороны закупит новые "Байрактары", которые будут иметь украинские двигатели. Беспилотники необходимы ВСУ, чтобы сдерживать и давать отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства "Байрактаров". Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Байрактары, подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины", - сказал Резников.
Министр обороны отметил, что беспилотники будут применять, поскольку Украина должна защищать свою независимость, в частности, согласно 51 статье устава ООН.
В то же время Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины всегда готовы использовать "Байрактары" в случае провокаций со стороны РФ.
- Напомним, в октябре 2021 года Вооруженные Силы Украины впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе и уничтожили пушку окупантов.
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