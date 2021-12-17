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Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" против COVID-19
Первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида сообщил, что Украина намерена закупить таблетки "Молнупиравир" компании Merck, которые будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания
Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 17 декабря.
"16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. "Молнупиравир" - это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого протекания болезни", - сказал Комарида.
Он отметил, что Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца.
"Молнупиравир" - это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания", - добавил замглавы Минздрава.
"16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. "Молнупиравир" - это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого протекания болезни", - сказал Комарида.
Он отметил, что Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца.
"Молнупиравир" - это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания", - добавил замглавы Минздрава.
- Напомним, Великобритания первой в мире одобрила таблетки Merck против коронавируса.
- 4 ноября в Украине начали испытания таблеток против COVID-19 производства компаний Pfizer и Merck.
- 16 декабря Украина подписала договор с компанией Pfizer на закупку таблеток "Паксловид" от коронавируса.
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