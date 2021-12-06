Украина закупила 180 тыс. доз вакцины против гриппа: Ляшко рассказал, кого будут прививать за государственный счет

Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.



"В этом году за средства государственного бюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в частности, медработников, людей в возрасте от 60 лет, военных и педагогов. Мы также договорились и получили 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", – написал Ляшко.



Министр напомнил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа.



Справка: PIVI (The Partnership for Influenza Vaccine Introduction) – программа Рабочей группы по глобальному здоровью. Она работает в партнерстве с Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC), министерствами здравоохранения, корпоративными партнерами и другими для создания устойчивых сезонных программ вакцинации против гриппа в странах с низким и средним уровнем дохода. PIVI сотрудничает с программами ВОЗ, чтобы помочь странам подготовиться к пандемии гриппа.





Напомним, 28 сентября 2021 г. Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий заявил, что прививку против гриппа и COVID-19 можно делать в один день.