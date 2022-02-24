Украина закрывает воздушное пространство

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.



"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00:45 utc (2:45 по киевскому времени) ОГВД Украины - согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украина приняла срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в сообщении.



Прессслужба отмечает: предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.



Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.



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