Украина закрывает воздушное пространство
Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины сообщает о закрытии воздушного пространства Украины
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.
"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00:45 utc (2:45 по киевскому времени) ОГВД Украины - согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украина приняла срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Прессслужба отмечает: предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
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