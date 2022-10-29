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OPINION

Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза

Олег Манчура
29 октября, 2022 суббота
22:03
Мнение

Сегодняшний дерзкий погром в бухте Севастополя — это как Изюм, только на море

Если же искать сугубо флотские аналогии, то военные историки уже сравнивают с атакой на порт Таранто.

Тогда британские ВМС двумя волнами интенсивного ночного авианалета потопили три из пяти линкоров итальянского флота.

И полностью захватили стратегическую инициативу в Средиземном море: в сущности, взяли его под свой контроль.

Осознавая эпичность этой спецоперации, Лондон сперва планировал ее к годовщине Трафальгарской битвы, сделавшей Великобританию Императрицей Мирового Океана.

Правда, из-за технических нюансов атаку пришлось перенести на несколько недель, зато ее продуманность и исполнение стали просто образцовыми.

Потопленный крейсер "Москва" - это был первый намек, что Черноморский флот будут кенселить

Японские специалисты, после разгрома итальянского флота проведшие свое расследование в Таранто, уже через год использовали британские приемы и подобным образом разгромили американцев в Перл-Харборе.

Похоже, кто-то в украинском Генштабе не просто так протирал штаны в западных академиях: историю учить полезно.

И не только для того, чтобы разгромить Черноморский флот, но и при этом сказать:

– А таки можем повторить.

Потопленный крейсер "Москва" - это был первый намек, что Черноморский флот будут кенселить.

Со всем пристрастием.

То, что русские ввели тотальную цензуру по атаке на Севастополь, означает: последствия адские.

Основная тенденция. А она очень ясна, четкая и линейная: повторить результаты Крымской войны

Но какое бы количество ни потопили и есть ли среди новых объектов черноморского дна уже второй флагман ЧФ — не важно, главное тенденция.

А она очень ясна, четкая и линейная: повторить результаты Крымской войны.

Сначала сжечь флот в Севастополе — если гребаные реконструкторы из Кремля очень хотят, то могут, не дожидаясь ВСУ, скопировать жест доброй воли своих предков, как это сделали в 1855 году.

После этого подписали позорную капитуляцию, согласно которой Российская империя была лишена права иметь флот в Черном море.

Сейчас идем по тому же сценарию: сначала ВСУ порежет ЧФ на ломтики, а затем Киев запретит правопреемнику РФ держать флот в Черном море.

Впрочем, негде будет: в бухте Севастополя будут стоять фрегаты и крейсеры с флагами Украины, Великобритании и США.

Русские спинным мозгом это чувствуют и потому уже кричат, что это британцы помогли разгромить ЧФ в Севастополе.

Да будет вам: у Залужного столько славы, что может и поделиться.

На самом деле здесь есть два момента: не только Штайнмайер и немецкая элита пытается закрыть свой гештальт перед Украиной и раскаивается в ложной политике.

Требовалось столетие, чтобы британцы, а прежде всего сами украинцы (из-за страшных катастроф) взрослы до понимания правильных стратегий

При всей симпатии к бритам — они также закрывают сейчас свою историческую ошибку, которая оказалась хуже преступления.

Неправильная ставка в 1918 году, очевидно из-за давления французов, на Другую Россию, на белое движение, на Деникина, а позже на Врангеля, а не на Украину, и стала тем ложным шагом, который позволил дьяволу переродиться в другом образе.

И потребовался век, чтобы британцы, а в первую очередь сами украинцы (из-за страшных катастроф) доросли до понимания правильных стратегий.

Поэтому если говорить не о военном аспекте атаки на Севастополь, а гораздо шире, то мы становимся свидетелями угасания петровской идеи вестернизации Московии.

Крым и Кенигсберг — эти два балкона, из которых РФ харкает в лицо атлантической цивилизации, будут демонтированы.

Украина закроет России не только Черное море, а Киев закроет Москве глаза.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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