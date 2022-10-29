Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза
Сегодняшний дерзкий погром в бухте Севастополя — это как Изюм, только на море
Если же искать сугубо флотские аналогии, то военные историки уже сравнивают с атакой на порт Таранто.
Тогда британские ВМС двумя волнами интенсивного ночного авианалета потопили три из пяти линкоров итальянского флота.
И полностью захватили стратегическую инициативу в Средиземном море: в сущности, взяли его под свой контроль.
Осознавая эпичность этой спецоперации, Лондон сперва планировал ее к годовщине Трафальгарской битвы, сделавшей Великобританию Императрицей Мирового Океана.
Правда, из-за технических нюансов атаку пришлось перенести на несколько недель, зато ее продуманность и исполнение стали просто образцовыми.
Потопленный крейсер "Москва" - это был первый намек, что Черноморский флот будут кенселить
Японские специалисты, после разгрома итальянского флота проведшие свое расследование в Таранто, уже через год использовали британские приемы и подобным образом разгромили американцев в Перл-Харборе.
Похоже, кто-то в украинском Генштабе не просто так протирал штаны в западных академиях: историю учить полезно.
И не только для того, чтобы разгромить Черноморский флот, но и при этом сказать:
– А таки можем повторить.
Потопленный крейсер "Москва" - это был первый намек, что Черноморский флот будут кенселить.
Со всем пристрастием.
То, что русские ввели тотальную цензуру по атаке на Севастополь, означает: последствия адские.
Основная тенденция. А она очень ясна, четкая и линейная: повторить результаты Крымской войны
Но какое бы количество ни потопили и есть ли среди новых объектов черноморского дна уже второй флагман ЧФ — не важно, главное тенденция.
А она очень ясна, четкая и линейная: повторить результаты Крымской войны.
Сначала сжечь флот в Севастополе — если гребаные реконструкторы из Кремля очень хотят, то могут, не дожидаясь ВСУ, скопировать жест доброй воли своих предков, как это сделали в 1855 году.
После этого подписали позорную капитуляцию, согласно которой Российская империя была лишена права иметь флот в Черном море.
Сейчас идем по тому же сценарию: сначала ВСУ порежет ЧФ на ломтики, а затем Киев запретит правопреемнику РФ держать флот в Черном море.
Впрочем, негде будет: в бухте Севастополя будут стоять фрегаты и крейсеры с флагами Украины, Великобритании и США.
Русские спинным мозгом это чувствуют и потому уже кричат, что это британцы помогли разгромить ЧФ в Севастополе.
Да будет вам: у Залужного столько славы, что может и поделиться.
На самом деле здесь есть два момента: не только Штайнмайер и немецкая элита пытается закрыть свой гештальт перед Украиной и раскаивается в ложной политике.
Требовалось столетие, чтобы британцы, а прежде всего сами украинцы (из-за страшных катастроф) взрослы до понимания правильных стратегий
При всей симпатии к бритам — они также закрывают сейчас свою историческую ошибку, которая оказалась хуже преступления.
Неправильная ставка в 1918 году, очевидно из-за давления французов, на Другую Россию, на белое движение, на Деникина, а позже на Врангеля, а не на Украину, и стала тем ложным шагом, который позволил дьяволу переродиться в другом образе.
И потребовался век, чтобы британцы, а в первую очередь сами украинцы (из-за страшных катастроф) доросли до понимания правильных стратегий.
Поэтому если говорить не о военном аспекте атаки на Севастополь, а гораздо шире, то мы становимся свидетелями угасания петровской идеи вестернизации Московии.
Крым и Кенигсберг — эти два балкона, из которых РФ харкает в лицо атлантической цивилизации, будут демонтированы.
Украина закроет России не только Черное море, а Киев закроет Москве глаза.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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