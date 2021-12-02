Украина закроет границу для ряда стран Африки из-за штамма коронавируса "Омикрон", - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмиыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.



"ВОЗ предупредила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" представляет очень большой риск. Мы видим, что новые штаммы активнее распространяются в тех странах, где наблюдаются самые низкие темпы вакцинации", - заявил Шмыгаль.



Украина запрещает въезд иностранцам и людям без гражданства из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.Запрет устанавливается с 00:00 3 декабря на период действия карантина в Украине.



"В то же время для граждан Украины, прибывающих из соответствующих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 дней. Подобные меры уже ввели Великобритания, США, Канада, Австралия и ряд других стран", - сообщил премьер.

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