Украина закроет границу для ряда стран Африки из-за штамма коронавируса "Омикрон", - Шмыгаль
С 3 декабря Украина запрещает въезд иностранцам и людям без гражданства из ряда стран Африки из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмиыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"ВОЗ предупредила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" представляет очень большой риск. Мы видим, что новые штаммы активнее распространяются в тех странах, где наблюдаются самые низкие темпы вакцинации", - заявил Шмыгаль.
Украина запрещает въезд иностранцам и людям без гражданства из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.Запрет устанавливается с 00:00 3 декабря на период действия карантина в Украине.
"В то же время для граждан Украины, прибывающих из соответствующих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 дней. Подобные меры уже ввели Великобритания, США, Канада, Австралия и ряд других стран", - сообщил премьер.
- Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- ВОЗ заявила, что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
- По состоянию на 1 декабря штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 24 странах мира.
- США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".
- Греция и Франция подтвердили первые случаи заражения новым COVID-штаммом "Омикрон".
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