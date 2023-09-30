Украина законтрактовала во Франции еще шесть САУ Caesar, дроны и роботы разминирования, - СМИ
Украина подписала несколько контрактов с военными компаниями из Франции. Одна из них касается дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar
Об этом сообщает французское издание Ouest France.
Сообщается, что в рамках соглашений холдинг KNDS поставит Украине еще шесть самоходных гаубиц Caesar. Также подписан контракт на обеспечение долгосрочной поддержки этих САУ путем предоставления запасных частей. Это соглашение касается и запчастей на "колесные танки" AMX-10RC.
Компания Arquus как производитель бронеавтомобилей VAB намерена производить совместно с украинскими предприятиями комплектующие к этим ББМ, которые сейчас находятся в строю ВСУ.
Договоренности с французской компанией CEFA предусматривают поставку 8 автомобилей-амфибий для преодоления водных препятствий. А представители компании Delair подписали контракт с Министерством обороны Украины на поставки дронов (тип не уточняется).
В то же время, компании Thales и Turgis & Gaillard договорились о совместной разработке дронов с украинской стороной. Кроме того, CEFA поставит первые 8 роботов разминирования.
- Напомним, 28 сентября в Украину приехал министр обороны Франции Лекорню для участия в Форуме оборонных индустрий: вместе с ним прибыли делегация из 18 компаний оборонного сектора.
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