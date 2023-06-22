Украина захватила лидерство в медальном зачете Европейских игр-2023
Сборная Украины с четырьмя золотыми и двумя бронзовыми наградами занимает первое место в медальном зачете после первого соревновательного дня Европейских игр-2023
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первый день ЕИ-2023 Украина завоевала шесть медалей. Два золота наша сборная выиграла в гребле на байдарках и каноэ. Людмила Лузан и Валерия Терета победили на дистанции 500 м на каноэ-двойке. Олег Кухарик и Игорь Трунов выиграли на байдарке-двойке на 500 метров.
Каратистка Анжелика Терлюга завоевала золото в категории до 55 кг, а Никита Филиппов получил бронзу в весе до 60 кг.
Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов и Анна Письменская стали первыми в смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду.
Елена Костевич завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Сборная Украины с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями захватила лидерство в общем медальном зачете. Второй с 3 золотыми, 4 золотыми и 1 бронзовой наградой идет Испания. Третью позицию занимает Польша (3-1-2).
Европейские игры продлятся в Кракове до 2 июля.
Фото: european-games.org
- 22 июня сборная Украины в первый день Европейских игр в Кракове получила четыре золотые и две бронзовые медали .
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