Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первый день ЕИ-2023 Украина завоевала шесть медалей. Два золота наша сборная выиграла в гребле на байдарках и каноэ. Людмила Лузан и Валерия Терета победили на дистанции 500 м на каноэ-двойке. Олег Кухарик и Игорь Трунов выиграли на байдарке-двойке на 500 метров.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала золото в категории до 55 кг, а Никита Филиппов получил бронзу в весе до 60 кг.

Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов и Анна Письменская стали первыми в смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду.

Елена Костевич завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Сборная Украины с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями захватила лидерство в общем медальном зачете. Второй с 3 золотыми, 4 золотыми и 1 бронзовой наградой идет Испания. Третью позицию занимает Польша (3-1-2).

Европейские игры продлятся в Кракове до 2 июля.

Фото: european-games.org