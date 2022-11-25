Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Еспресо.

"На мой взгляд, мы заходим во вторую фазу стратегического огневого равновесия. В первой фазе мы были с середины мая до начала сентября. То есть ни у нас не было возможностей больших контрнаступательных действий, ни противник не мог двигаться вперед, пока не сложилась сверхуспешная Харьковская операция, а в ноябре – не менее успешная Херсонская", - отметил он.

По мнению Петра Черника, вторая зона огневого равновесия продлится до весны. Он отметил, что кто лучше обманет противника, тот и будет иметь преимущество на поле боя, приведя пример удачной Харьковской операции, хотя ее никто не видел.

По словам военного эксперта, динамика войны может иметь два аспекта. На относительно жесткой почве сохранится такая же логика действий, как сейчас. Если почва будет вязкой и тяжелая техника не сможет двигаться, то мы переходим в затяжные, долговременные дуэли.

"И в части качества мы в 10 раз лучше. Однако в части количества противник по меньшей мере вдвое до сих пор нас преобладает. Следовательно, равновесие: наши качественные залпы, достигающие цели, на их количественные залпы, которые не дают нам двигаться вперед", - подчеркнул. Петр Черник.

12 ноября американское издание The New York Times спрогнозировало, что после увольнения Херсона ВСУ могут продолжить наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и Сватового в Луганской области.

21 ноября военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что отходившие из Херсона оккупанты деморализованы и не готовы наступать .

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