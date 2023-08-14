Украина заходит на второй идеологический круг, когда делает ставку на дух и выносливость армии, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Украина проводит уникальную наступательную операцию, опираясь на саперов, артиллерию и наземные подразделения, без соответствующего прикрытия с воздуха
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Кажется, мы заходим на второй идеологический круг, когда снова ставка делается на дух и выносливость армии, а не на техническое обеспечение со стороны наших союзников. Мы помним историю, когда все американские и европейские военные по поводу контрнаступательных действий признавали концепцию США с доминированием в воздухе, но этого у нас нет.Кроме того, откладывание обучения наших пилотов и поставки самолетов на следующий год говорит о том, что нам придется осуществлять наступательные действия только суходольными подразделениями с использованием артиллерии и, надеюсь, большего количества дальнобойных ракет как Taurus и может быть ATACMS", - отметил военный аналитик.
Сергей Згурец отметил, что концепция, реализуемая сегодня украинской армией без доминирования в воздухе, противоречит любым подходам европейских армий и тем более армии США.
"Сейчас украинская армия вынуждена отрабатывать собственную стратегию продвижения, прежде всего, на юге, когда мы говорим об использовании наземных подразделений со ставкой на саперов. Сейчас мы ведем уникальную наступательную операцию, опираясь на саперов, артиллерию и наземные подразделения. Такого ни в одной войне не происходило. что формируются новые подходы к боевым действиям, но они слишком затратны для украинской армии.У нас нет господства под прикрытием действий из воздуха и использования авиации для уничтожения вражеских объектов за счет соответствующих средств поражения класса "воздух-земля", - подытожил Згурец.
Истребители F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.
11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
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