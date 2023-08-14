Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Кажется, мы заходим на второй идеологический круг, когда снова ставка делается на дух и выносливость армии, а не на техническое обеспечение со стороны наших союзников. Мы помним историю, когда все американские и европейские военные по поводу контрнаступательных действий признавали концепцию США с доминированием в воздухе, но этого у нас нет.Кроме того, откладывание обучения наших пилотов и поставки самолетов на следующий год говорит о том, что нам придется осуществлять наступательные действия только суходольными подразделениями с использованием артиллерии и, надеюсь, большего количества дальнобойных ракет как Taurus и может быть ATACMS", - отметил военный аналитик.

Сергей Згурец отметил, что концепция, реализуемая сегодня украинской армией без доминирования в воздухе, противоречит любым подходам европейских армий и тем более армии США.

"Сейчас украинская армия вынуждена отрабатывать собственную стратегию продвижения, прежде всего, на юге, когда мы говорим об использовании наземных подразделений со ставкой на саперов. Сейчас мы ведем уникальную наступательную операцию, опираясь на саперов, артиллерию и наземные подразделения. Такого ни в одной войне не происходило. что формируются новые подходы к боевым действиям, но они слишком затратны для украинской армии.У нас нет господства под прикрытием действий из воздуха и использования авиации для уничтожения вражеских объектов за счет соответствующих средств поражения класса "воздух-земля", - подытожил Згурец.