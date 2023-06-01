Украина заказала еще 300 разведдронов Vector на средства Германии

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Компания Quantum-Systems GmbH, занимающаяся воздушной разведкой двойного назначения и снабжающая беспилотниками с несколькими датчиками для сбора данных государственным учреждениям и коммерческим клиентам, сегодня объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector в рамках военной поддержки Вооруженных сил финансируется правительством Германии", – указывает компания.

Сообщается, что Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 БПЛА Vector, после двух предварительных заказов на 105 – в январе 2023 года и 33 БПЛА Vector – в августе 2022 года.

В компании говорят, что их БПЛА обеспечивает "непрерывное выявление враждебных целей вне зависимости от погодных условий".

"Используя передовые возможности искусственного интеллекта, Vector позволяет украинским войскам быстро собирать важные разведывательные данные и получать стратегическое преимущество", – говорится в сообщении.

Компания Quantum Systems пишет на своем сайте о "тесном партнерстве и неизменной поддержке Украины в поставках новейших беспилотников Vector, согласно контракту Министерства обороны Украины".

Компания Quantum Systems недавно открыла в Украине центр сервисного обучения, поддержки и логистики. Центр проводит обучение операторов по использованию и обслуживанию системы Vector.