Украина заказала еще 300 разведдронов Vector на средства Германии
Министерство обороны Украины заказало 300 дополнительных разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector у немецкой компании Quantum-Systems
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Компания Quantum-Systems GmbH, занимающаяся воздушной разведкой двойного назначения и снабжающая беспилотниками с несколькими датчиками для сбора данных государственным учреждениям и коммерческим клиентам, сегодня объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных беспилотников среднего радиуса действия типа Vector в рамках военной поддержки Вооруженных сил финансируется правительством Германии", – указывает компания.
Сообщается, что Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 БПЛА Vector, после двух предварительных заказов на 105 – в январе 2023 года и 33 БПЛА Vector – в августе 2022 года.
В компании говорят, что их БПЛА обеспечивает "непрерывное выявление враждебных целей вне зависимости от погодных условий".
"Используя передовые возможности искусственного интеллекта, Vector позволяет украинским войскам быстро собирать важные разведывательные данные и получать стратегическое преимущество", – говорится в сообщении.
Компания Quantum Systems пишет на своем сайте о "тесном партнерстве и неизменной поддержке Украины в поставках новейших беспилотников Vector, согласно контракту Министерства обороны Украины".
Компания Quantum Systems недавно открыла в Украине центр сервисного обучения, поддержки и логистики. Центр проводит обучение операторов по использованию и обслуживанию системы Vector.
- 13 мая стало известно, что украинские разведчикиполучат 105 БПЛА Vector от Германии. Это была вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством ФРГ.
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