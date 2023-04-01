Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий

Об этом говорится в твиттере премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Украинская армия приобретет у нас 100 "Росомаков", которые производятся в Семяновицах Шленских. Rosomak - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет произведена за счет ЕС и США", - написал он.

В польском defence24 журналисты утверждали, что бронетранспортеры Rosomak – флагман Вооруженных сил Польши, который является лицензированным вариантом финского БТР Patria AMV. Rosomak оборудован 30-мм пушкой, и он также может атаковать вертолеты.