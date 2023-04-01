Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий
Украина заказала в Польше 100 бронетранспортеров Rosomak, которые будут оплачивать на средства Соединенных Штатов и ЕС
Об этом говорится в твиттере премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Украинская армия приобретет у нас 100 "Росомаков", которые производятся в Семяновицах Шленских. Rosomak - это самые современные боевые транспортеры. Оплата за эту покупку будет произведена за счет ЕС и США", - написал он.
В польском defence24 журналисты утверждали, что бронетранспортеры Rosomak – флагман Вооруженных сил Польши, который является лицензированным вариантом финского БТР Patria AMV. Rosomak оборудован 30-мм пушкой, и он также может атаковать вертолеты.
- Польское правительство 29 марта приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное