Украина закачала в хранилища 80% газа для отопительного сезона
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 25 июля, рассказал, что Украина уже закачала в хранилища 11,7 млрд куб. м газа и накопила 1,5 млн тонн угля
Об этом говорится в опубликованном видео.
"Готовим к зиме и теплоэнергетику. Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме. 11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% от потребности. На складах в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн".
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Также Шмыгаль обратился к Министерству восстановления, Министерству энергетики, Укрэнерго и Нафтогазу, отвечающим за подготовку к зиме, с просьбой максимально сконцентрировать усилия и мобилизовать ресурсы.
- Ранее в НКРЕКП говорили о необходимости повышения тарифов для проведения восстановительных работ и подготовки к новому отопительному сезону.
- Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. В свою очередь НКРЕКП отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.
- Однако ранее премьер-министр говорил , что пока оснований повышать тарифы для населения нет.
- В Минэнерго готовятся к сложному отопительному сезону, однако повышать тарифы на электроэнергию для населения еще раз не планируют.
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