Украина закачала в хранилища 80% газа для отопительного сезона

Об этом говорится в опубликованном видео.

"Готовим к зиме и теплоэнергетику. Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме. 11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% от потребности. На складах в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн".

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Также Шмыгаль обратился к Министерству восстановления, Министерству энергетики, Укрэнерго и Нафтогазу, отвечающим за подготовку к зиме, с просьбой максимально сконцентрировать усилия и мобилизовать ресурсы.