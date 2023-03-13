Украина заинтересована в расширении "зернового соглашения", - посол Василий Боднар

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии Укринформу.

Он отметил, что 19 марта истекает очередной срок соглашения. Сейчас продолжаются консультации по продлению соглашения, по крайней мере, в том же объеме, в котором оно было. Впрочем, Боднар подчеркнул, что украинская сторона заинтересована и в расширении соглашения, в частности, по географии портов, количеству товаров, которые могут быть вывезены по коридору.

"Для нас, конечно, важный базовый элемент – это продлить соглашение, но также работаем над его расширением", – сказал дипломат.

Он предположил, что Россия будет в дальнейшем пытаться использовать все методы воздействия, чтобы затянуть вопрос продления "зернового соглашения". Также она постарается максимально выторговать для себя условия по вывозу своего зерна и товаров с их территории.

"На самом деле Россия уже ставит палки в колеса, и этот процесс прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы проходит с большим опозданием. Инспекции, которая российская сторона затягивает, приводят к незначительному количеству проходящих инспекции кораблей", - добавил Бондарь.

Посол отметил, что действия российской стороны направлены, в первую очередь, против посредников, с которыми Украина заключала соглашение и с которыми продолжает вести переговоры по продлению.

"А то, что российская сторона пытается там использовать или манипулировать тем меморандумом, который она подписывала с ООН - это ее отношения с ООН. И в данном случае для нас это не должно быть ключевым как для украинской стороны", - подчеркнул он.