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Украина забрала из оккупации двух детей, мама которых вернулась из плена

13 июля, 2023 четверг
21:51
Война с Россией

Украина забрала из российской оккупации двух детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Раньше мама девочек вернулась из плена. Две сестры, которым 5 и 12 лет, все это время были с бабушкой, отказывавшейся отдать детей матери.

"После обращения мамы девочек наш офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось. Сейчас семья воссоединилась", - сообщил омбудсман.

Ранее Лубинец призвал родителей не ехать в Россию за депортированными детьми, поскольку украинцев задерживают и допрашивают.

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Украина
оккупированные территории
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