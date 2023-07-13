Украина забрала из оккупации двух детей, мама которых вернулась из плена
Украина забрала из российской оккупации двух детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Раньше мама девочек вернулась из плена. Две сестры, которым 5 и 12 лет, все это время были с бабушкой, отказывавшейся отдать детей матери.
"После обращения мамы девочек наш офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось. Сейчас семья воссоединилась", - сообщил омбудсман.
Ранее Лубинец призвал родителей не ехать в Россию за депортированными детьми, поскольку украинцев задерживают и допрашивают.
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