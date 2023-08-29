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Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ

29 августа, 2023 вторник
17:49
Война с Россией

За время контрнаступления Украина потеряла пять из 71 танка Leopard 2. Еще около десяти — повреждены и подлежат ремонту

Об этом пишет американский Forbes, данные которого совпадают с информацией OSINT-портала Oryx.

Два из уничтоженных – это Leopard 2A4 (Украина получила 50 машин), а три – Leopard 2A6 (партнеры передали 21 машину).

В Forbes отмечают, что каждый член экипажа пяти уничтоженных танков (т.е. 20 военных) сумел убежать, прежде чем танк сгорел или взорвался.

Для выживания экипажа важно, что Leopard 2 имеет специальные башенные отсеки для 120-миллиметровых боеприпасов, которые при ударе взрываются наружу. В то время как прямое попадание в Т-72, вероятнее всего, приведет к гибели всех, кто внутри, ведь боеприпасы расположены под башнями.

К тому же, поврежденные немецкие танки можно ремонтировать. Их восстанавливают в Польше и Германии, а затем возвращают на фронт. Так может происходить многократно.

Впервые россияне уничтожили Leopard 2A4 у Новопокровки в Запорожье. Локацию идентифицировали осинтеры из Oryx. Второй Leopard 2A4 оккупанты уничтожили южнее Малой Токмачки. Также танки уничтожали в районе Работиного.

  • 24 июля в Берлине заявили, что польские партнеры смогут ремонтировать танки Leopard 2А4, пострадавшие на фронте в Украине.
  • В середине июня российские пропагандисты распространили информацию об уничтожении не менее семи поставленных Западом танков Leopard и более 100 боевых бронированных машин. Но эта информация не имела подтверждения. Ее опровергли , как наши партнеры, так и Минобороны Украины.
пропаганда
оружие для Украины
Контрнаступление ЗСУ
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