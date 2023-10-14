Украина за шиворот втягивала США и Запад обратно в мировую политику, в роль лидера свободного мира, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Ясно, что спонсорами этого события (нападение ХАМАСа на Израиль) было два боевых союзника - Иран и Россия, два фашистских государства. Это очень позитивно для мирового общественного мнения - понять наконец, что такое Россия. Во-первых, в американском сознании сейчас , в сознании всего Запада теперь это два параллельных кейса: фашистский Иран хочет уничтожить Израиль и фашистская Россия хочет уничтожить Украину. И мы видим, как оба эти союзника помогают друг другу совершать эти преступления", - отметил политолог.

По его словам, невероятно положительной оказалась реакция США.

"Я уже говорил вам на протяжении всего этого года: огромная роль Украины в том, что она за шиворот втягивала Штаты и Запад обратно в мировую политику, в роль лидера свободного мира. И вот впервые эта роль была исполнена Байденом. И, собственно, Блинкен - первое ключевое лицо, во всех выступлениях он стоит рядом с Байденом.Я уже говорил о " фултонской речи" Блинкена 13 сентября в университете Джона Гопкинса, которая была о поддержке Украины, о том, что вызов России - это вызов всему цивилизованному миру, излому всей международной системы. И что Соединенные Штаты - лидер свободного мира, на котором ответственность отстраивать новую систему", - прокомментировал аналитик.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что вызов Ирана был встречен немедленно со стороны США.

"Не знаю, успели ли уже украинские зрители посмотреть обращение Байдена, которое еще жестче по отношению к Ирану. Потому что план ясен: это многоходовая российско-иранская комбинация. У многих возникает вопрос: почему такая невероятная жестокость, показательные жертвы? Конечно, это террористы, подонки. и животные, но они еще никогда не совершали таких массовых воров.Их задачей было вызвать реакцию Израиля, втянуть армию в наземную операцию в Газе и готовился второй удар - в то время, когда все будут там, ударить с севера еще более мощной структурой "Хезболла" ". Именно это было сорвано предупреждением США. Да, все маски сброшены. Мероприятие нерушимо на стороне Израиля и Украины", - подчеркнул Пионтковский.