Украина за шиворот втягивала США и Запад обратно в мировую политику, в роль лидера свободного мира, - Пионтковский
Американский политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому отметил, что после нападения ХАМАСа на Израиль все маски сброшены с двух боевых союзников, Ирана и России, Запад нерушимо на стороне Израиля и Украины
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Ясно, что спонсорами этого события (нападение ХАМАСа на Израиль) было два боевых союзника - Иран и Россия, два фашистских государства. Это очень позитивно для мирового общественного мнения - понять наконец, что такое Россия. Во-первых, в американском сознании сейчас , в сознании всего Запада теперь это два параллельных кейса: фашистский Иран хочет уничтожить Израиль и фашистская Россия хочет уничтожить Украину. И мы видим, как оба эти союзника помогают друг другу совершать эти преступления", - отметил политолог.
По его словам, невероятно положительной оказалась реакция США.
"Я уже говорил вам на протяжении всего этого года: огромная роль Украины в том, что она за шиворот втягивала Штаты и Запад обратно в мировую политику, в роль лидера свободного мира. И вот впервые эта роль была исполнена Байденом. И, собственно, Блинкен - первое ключевое лицо, во всех выступлениях он стоит рядом с Байденом.Я уже говорил о " фултонской речи" Блинкена 13 сентября в университете Джона Гопкинса, которая была о поддержке Украины, о том, что вызов России - это вызов всему цивилизованному миру, излому всей международной системы. И что Соединенные Штаты - лидер свободного мира, на котором ответственность отстраивать новую систему", - прокомментировал аналитик.
Андрей Пионтковский подчеркнул, что вызов Ирана был встречен немедленно со стороны США.
"Не знаю, успели ли уже украинские зрители посмотреть обращение Байдена, которое еще жестче по отношению к Ирану. Потому что план ясен: это многоходовая российско-иранская комбинация. У многих возникает вопрос: почему такая невероятная жестокость, показательные жертвы? Конечно, это террористы, подонки. и животные, но они еще никогда не совершали таких массовых воров.Их задачей было вызвать реакцию Израиля, втянуть армию в наземную операцию в Газе и готовился второй удар - в то время, когда все будут там, ударить с севера еще более мощной структурой "Хезболла" ". Именно это было сорвано предупреждением США. Да, все маски сброшены. Мероприятие нерушимо на стороне Израиля и Украины", - подчеркнул Пионтковский.
- 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху
- 13 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив . Позже в Израиль прибыли министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Европарламента Роберта Мецола и министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.
- 14 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил , что жестокость действий ХАМАСа в Израиле больше террористической организации "Аль-Каида", которая стоит за совершением теракта 11 сентября 2001 года в США.
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