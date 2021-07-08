Украина за полгода потратила на борьбу с COVID-19 более 26 млрд грн: на что пошли средства

Об этом пресс-служба Министерства финансов сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, за шесть месяцев 2021 года размер расходов на борьбу с COVID-19 составлял 26,3 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше, чем по состоянию на начало июня.



В частности, 9,8 млрд грн было потрачено на оплату учреждениям здравоохранения за оказанную пациентам стационарную медицинскую помощь и услуги по вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий; 9,3 млрд грн - на закупку вакцин от COVID-19; 1,8 млрд грн - на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19; 15,5 млн грн - на выплаты учреждениями Национальной Академии Медицинских Наук за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19; 600 млн грн - на субвенцию на обеспечение больниц кислородом; 2,9 млрд грн - на меры социальной поддержки населения в условиях карантина; 800 млн грн - на выплату больничных; 1,1 млрд грн - на выплаты пособия по безработице; 15,1 млн грн - на осуществление мер по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях.



Всего, по данным ведомства, в 2021 году на борьбу с COVID-19 предусмотрено 36 млрд грн.



Минфин также призвал всех распорядителей средств использовать их максимально прозрачно и эффективно для оказания гражданам качественных медицинских услуг и необходимой социальной поддержки.



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