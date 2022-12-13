Украина за месяц на безопасность и оборону тратит столько, сколько раньше тратила за год, - Гетманцев
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, расходы бюджета Украины после полномасштабного вторжения выросли кратно
Об этом он рассказал в интервью "Главкому".
Объем помощи от партнеров следует только увеличивать, причем существенно.
"Тех $3 млрд в месяц, которые пообещали Соединенные Штаты и Еврокомиссия в 2023 году, хватит только для того, чтобы мы продержались и выстояли. А нам нужно восстановиться, жить дальше, становиться членами ЕС и развиваться. Для этого нам нужны $750 млрд, которые определяются Планом восстановления Украины от последствий войны на десять лет", – сообщил Гетманцев.
Напомним, в Украине, несмотря на войну, наблюдается перевыполнение поступлений в бюджет от внутренних налогов по сравнению с предыдущим годом. Так, за 11 месяцев этого года в госбюджет собрали на 11% больше налогов, чем за этот период прошлого года.
Однако относительно налога на прибыль, то его, к сожалению, дальше будет еще меньше, и с этим нужно смириться, говорит Гетманцев.
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