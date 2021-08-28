Украина за день получила 5 золотых медалей Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Елизавета Мерешко победила в плавании на 100 м брассом и стала двукратной паралимпийской чемпионкой Токио. Ранее украинка выиграла золото на 50 м вольным стилем и серебро на 200 м комплексом.

Также сегодня Евгений Богодайко выиграл золото в плавании на 100 м брассом, Максим Крипак победил на 100 м вольным стилем, Михаил Сербин оказался сильнейшим на дистанции 100 м на спине, а Денис Дубров выиграл на 200 м комплексом.

Всего в активе сборной Украины на Играх в Токио 34 награды - 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых. В общем медальном зачете наша команда занимает пятое место.

Напомним, 27 августа украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020.

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