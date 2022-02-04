Украина за 72 секунды до конца матча не забила пенальти и проиграла России в полуфинале Евро-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Болельщики, приехавшие поддержать сборную в Амстердам (Нидерланды) ярко зажигали на трибунах и не умолкали ни на минуту.



Легендарная песня "Путин-ху*ло" также присутствовала на европейских трибунах и заряжала наших игроков. Диктор по арене обратился к фанатам и попросил на украинском языке остановить песни "неспортивного характера", что вызвало яркий смех у публики.



Сборная Украины уступила со счетом 2:3, но выглядела ничем не хуже соперника и потеряла несколько очень хороших шансов забить.



За 72 секунды до конца встречи наша команда не реализовала пенальти.



В матче за третье место Украина встретится с командой, проигравшей во встрече Португалия – Испания.



Чемпионат Европы по футзалу



Полуфинал



4 февраля



Украина – Россия 2:3

Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.

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