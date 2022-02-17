Украина за 2021 год увеличила импорт автомобилей в полтора раза

Об этом сообщает Opendatabot.



"Украина ввезла 944 100 автомобилей за 2021 год, что на 58% больше, чем за предыдущий год с цифрой в 598 986", - говорится в сообщении.



Кроме того, возрос импорт электрокаров.



"Если в 2020 году в Украину было ввезено 7 311 электромобилей, то в прошлом году было уже более 10 000 - это на 37% больше. Самыми популярными брендами электромобилей в Украине в прошлом году стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault и Volkswagen. Именно эти бренды составляют 68% импортированных в Украину электромобилей - 6 858 авто из 10 053", - отмечает платформа для работы с открытыми данными.



Известно, что первенство среди популярнейших моделей электрокаров принадлежит Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV - на их долю приходится 44% ввезенных в Украину авто - 4432 единицы.



Отмечается, что увеличению спроса на электрокары способствуют таможенные льготы.



Стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за 1 кВт/ч, что позволяет сократить максимальную стоимость акциза до 100 евро.



Кроме того, до 31 декабря 2022 года за растаможку электроавто не придется платить пошлину и НДС.

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