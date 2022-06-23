Об этом он заявил во время форума "Конгресс 590" в Варшаве, передает Укринформ .

"С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы... а также для всего ЕС", - подчеркнул Анджей Дуда.

По его словам, Украина имеет большой экономический и природный потенциал, а Польша, чтобы быть сильной, нуждается в "сильной, независимой, суверенной Украине как части Европы".

Президент Польши отметил, что помощь Украине, в частности, военная, сейчас имеет для его страны ведущее значение. Он добавил, что поляки хорошо понимают, что делают, поддерживая Украину. Они стремятся быть частью не "русского мира", а свободного мира, европейской демократии, евроатлантического сообщества.

"Украинцы собственной кровью подписывают свое вступление в свободный мир. Мероприятие не может воспринимать это легкомысленно", - отметил президент Польши.

Анджей Дуда рассказал, что его страна хочет развиваться вместе с Украиной в Европе.

"Мы хотим вместе (с Украиной, - ред.) развиваться в нашей части Европы и хотим здесь вместе строить как можно лучшие условия для жизни", - пояснил он.

22 июня Анджей Дуда раскритиковал мировых политиков за призывы не унижать Россию.

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