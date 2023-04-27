Украина является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию, - Globsec
Около 30% территории Украины были в зоне интенсивных боевых действий, ныне страна является самой заминированной в мире, опережая Афганистан и Сирию
Об этом говорится в отчете Globsec.
Отмечается, что на сегодняшний день Харьковская и Херсонская области остаются наиболее загрязненными регионами из всех освобожденных территорий, поскольку российские войска присутствовали там в течение более длительного периода времени.
"Характер вызовов, связанных с разминированием, отличается от ситуации до февраля 2022 года: во-первых, боевые действия были более тяжелыми и длительными; во-вторых, было применено значительно большее количество взрывоопасных боеприпасов, и, наконец, площадь потенциально загрязненной территории увеличилась в 10 раз", - утверждают аналитики.
В Globsec обратили внимание, что темп разминирования очень низок: с февраля 2015 года 16 000 кв. км в Донецкой и Луганской областях нуждались в очистке, из которых 7000 кв. км - на подконтрольных Украине территориях.
Фактический размер территорий, очищенных в 2015-2021 годах, составил 414,56 кв. км (что составляет всего 5,9% потенциально загрязненных территорий на подконтрольных территориях и 2,5% потенциально загрязненных территорий как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях).
- Напомним, спасатели Украины начали информировать население о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз.
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