Об этом говорится в отчете Globsec.

Отмечается, что на сегодняшний день Харьковская и Херсонская области остаются наиболее загрязненными регионами из всех освобожденных территорий, поскольку российские войска присутствовали там в течение более длительного периода времени.

"Характер вызовов, связанных с разминированием, отличается от ситуации до февраля 2022 года: во-первых, боевые действия были более тяжелыми и длительными; во-вторых, было применено значительно большее количество взрывоопасных боеприпасов, и, наконец, площадь потенциально загрязненной территории увеличилась в 10 раз", - утверждают аналитики.

В Globsec обратили внимание, что темп разминирования очень низок: с февраля 2015 года 16 000 кв. км в Донецкой и Луганской областях нуждались в очистке, из которых 7000 кв. км - на подконтрольных Украине территориях.



Фактический размер территорий, очищенных в 2015-2021 годах, составил 414,56 кв. км (что составляет всего 5,9% потенциально загрязненных территорий на подконтрольных территориях и 2,5% потенциально загрязненных территорий как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях).