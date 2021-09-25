Украина является отправной точкой для будущего западного мира, - Кирон Скиннер
Украина является отправной точкой для будущего западного мира и может стать лидером в Европе на пути к свободе
Об этом заявила директор по политическому планированию Государственного Департамента США в 2018-19 годах Кирон Скиннер в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Россия подрывает способность Украины быть суверенным, независимым государством, таким образом ваша страна является отправной точкой для будущего западного мира. Это означает, что США, НАТО и другие народы и нации, которые любят свободу, должны поддерживать Украину", - заявила она.
Скиннер подчеркнула, что Украина должна быть единой, независимой, демократической и свободной от внешнего вмешательства.
Она также высказалась за более глубокую интеграцию Украины с западными институтами и предоставление Украине большей оборонной помощи от Соединенных Штатов.
"Таким образом Украина смогла бы стать лидером в Европе на этом пути к свободе. Мы знаем, что Украина может сыграть эту очень центральную роль", - сказала Кирон Скиннер.
Дипломат также отметила, что авторитаризм в мире начал рассматриваться как реальная политическая и экономическая альтернатива в государствах, которые уже были на пути к демократическому управлению.
"Сегодня ощущается глобальный дефицит свободы, которого мало кто ожидал лишь несколько десятилетий назад, когда во всем мире происходили "цветные революции" и устанавливались демократические режимы", - сказала Скиннер.
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