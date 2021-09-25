Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Украина является отправной точкой для будущего западного мира, - Кирон Скиннер

Украина является отправной точкой для будущего западного мира, - Кирон Скиннер

25 сентября, 2021 суббота
15:09

Украина является отправной точкой для будущего западного мира и может стать лидером в Европе на пути к свободе

Об этом заявила директор по политическому планированию Государственного Департамента США в 2018-19 годах Кирон Скиннер в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия подрывает способность Украины быть суверенным, независимым государством, таким образом ваша страна является отправной точкой для будущего западного мира. Это означает, что США, НАТО и другие народы и нации, которые любят свободу, должны поддерживать Украину", - заявила она.

Скиннер подчеркнула, что Украина должна быть единой, независимой, демократической и свободной от внешнего вмешательства.

Она также высказалась за более глубокую интеграцию Украины с западными институтами и предоставление Украине большей оборонной помощи от Соединенных Штатов.

"Таким образом Украина смогла бы стать лидером в Европе на этом пути к свободе. Мы знаем, что Украина может сыграть эту очень центральную роль", - сказала Кирон Скиннер.

Дипломат также отметила, что авторитаризм в мире начал рассматриваться как реальная политическая и экономическая альтернатива в государствах, которые уже были на пути к демократическому управлению.

"Сегодня ощущается глобальный дефицит свободы, которого мало кто ожидал лишь несколько десятилетий назад, когда во всем мире происходили "цветные революции" и устанавливались демократические режимы", - сказала Скиннер.

Читайте также:
24 сентября, 2021 пятница
Эксруководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Костенко
Нестор Шуфрич
24 сентября, 2021 пятница
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"
Андрій Шевченко
15 сентября, 2021 среда
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.06
    Продажа 31.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
25 сентября
18:08
Обновлено
Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя
17:50
В Венгрии в ДТП погибли двое украинцев
17:28
В Босфоре столкнулись российское и турецкое судна
17:01
Эксклюзив
Расстрел автомобиля Шефира
Россия может быть причастна к покушению на Шефира: именно так работает Кремль и его спецслужбы - Фейгин
16:44
МЮ с Роналду проиграл "Астон Вилле" и потерпел первое поражение в АПЛ
16:22
В Киеве микроавтобус протаранил патрульное авто и травмировал полицейских
16:01
"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура
15:37
Грузия объявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС до 2024 года
15:25
Инфографика
Джошуа и Усик
Усик - Джошуа: букмекеры дали прогноз на бой
15:10
Константин Москалец: Непобедимые мученики
14:50
На выборах мэра Харькова уже зарегистрировались 6 кандидатов
14:41
Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов
14:20
Правительство Германии вновь может возглавить женщина
14:00
Путин создал Россию, чтобы жрать своих соседей, - Сенцов
13:46
"Ветер гуляет, холод. И главное, еще и воняет!" Родители показали, что внутри музыкальной школы в Ривном
13:23
Сколько было нападавших и пуль. В МВД рассказали подробности покушения на Шефира
13:00
Илон Маск расстался с певицей Граймс
12:33
Обновлено
Стерненко просит критически относиться к экспертизе в пользу "титушок" в его деле
12:14
В случае карантина зарплата учителей не сокращается
11:57
Улица Лятошинского. Житомир
Улицу Лятошинского в Житомире хотят сделать пешеходной
11:32
Краматорск празднует 153-й День города
11:25
Инфографика
Джошуа - Усик
Усик - Джошуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый бой года
11:00
Виталий Шишов
Стало известно, когда похоронят Виталия Шишова
10:44
Эксклюзив
Toyota влетела в ограду государственной резиденции. Есть фото и видео
10:18
"Отрубание рук является крайне необходимым для обеспечения безопасности", - "Талибан"
09:52
В Алматы наемник "ДНР" набрал кредитов и устроил массовое убийство
09:30
Спасатели напомнили правила безопасного обогрева помещений
09:10
Владимир Зеленский
Зеленскому усилили кортеж, Нацполицию перевели на усиленный режим, - СМИ
09:00
Эксклюзив
Дюна
Культурное раскодирование "Дюны": какой древний сюжет скрыт за декорациями?
08:45
коронавирус
Пандемия COVID в Украине 8 тыс. новых заражений, 133 смерти. Запорожье получилось в ТОП-5 коронавирусных регионов
08:21
Афганские беженцы напали на женщину-военную в США
08:14
Эксклюзив
Дмитрий Белоцерковец
В Украине происходит децентрализация расходов, а не доходов, - Белоцерковец
08:01
Инфографика
Олимпик - Зоря
УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу
07:45
Открылся Odessa JazzFest. Кто будет выступать сегодня и завтра
07:20
Пески
На фронте увеличилось количество обстрелов: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков
07:00
Эксклюзив
Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош: Мы изнутри разрушим Россию
2021, пятница
24 сентября
23:18
Под Киевом столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус, три человека пострадали
22:57
Партия Шария
СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "Партии Шария"
22:52
Пересекали курсы мишеней: российские самолеты вторглись в зону боевых стрельб украинских зенитчиков, грубо нарушив правила полетов
22:48
Эксклюзив
Экономист Гайдай о антиолигархическом закон: Это неэффективный способ бороться с влиянием финансово-промышленных групп
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV