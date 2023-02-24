Украина является частью европейской семьи, будем поддерживать ее до победы, – заявление Совета ЕС

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по случаю годовщины полномасштабного вторжения России.

В заявлении подчеркивается, что агрессия России является преступлением против мира, нарушает Устав ООН, принципы ООН и ценности человечества.

ЕС обещает Украине поддержку и уверяет, что будет способствовать обеспечению наказания для тех, кто совершал преступления.

"Мы полны решимости обеспечить привлечение к ответственности всех тех, кто ответственен за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российско-агрессорской войной против Украины", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе обещают оставаться "твердо и в полной солидарности с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется".

"Все украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире и свободно выбирать свою судьбу. Украина является частью нашей европейской семьи. Украинцы выразили желание иметь будущее в Европейском Союзе, и мы это признали, предоставив Украине статус страны-кандидата. Выбором народа Украины является мир, демократия, верховенство права, уважение основных прав и процветания. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в политическом, экономическом, гуманитарном, финансовом и военном аспектах, в том числе путем быстрых скоординированных закупок в европейской промышленности", – говорится в документе.

Также в ЕС уверяют в дальнейшей поддержке восстановления Украины, для которой намерены использовать замороженные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. И будем усиливать коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну, в том числе с помощью десятого пакета санкций.

"Мы поддерживаем формулу мира президента Зеленского. Вместе с нашими международными партнерами мы позаботимся о победе Украины, соблюдении международного права, восстановлении мира и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, восстановлении Украины и осуществлении справедливости. До этого дня мы не отдохнем", – добавляют в Евросовете.