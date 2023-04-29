Украина - Япония: где и когда смотреть решающий матч ЧМ-2023 по хоккею
В субботу, 29 апреля, сборные Украины и Японии определят победителя чемпионата мира по хоккею в группе B первого дивизиона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между сборными Украины и Японии состоится в Таллинне и начнется в 19.30. Вживую ее покажет телеканал Xsport.
Перед последним туром сборная Японии имеет 12 очков и возглавляет турнирную таблицу. Украина идет по второй и отстает от лидера на 2 пункта.
Для того чтобы выиграть ЧМ-2023 в дивизионе IB Украине необходимо победить Японию в основное время. Японию устроит даже поражение в овертайме. Победитель соревнований в следующем сезоне сыграет в группе первого дивизиона.
ЧМ-2023 по хоккею
Дивизион I, группа B
5-й тур
Япония – Украина
Таллин, Эстония
29 апреля, 19:30
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