Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между сборными Украины и Японии состоится в Таллинне и начнется в 19.30. Вживую ее покажет телеканал Xsport.

Перед последним туром сборная Японии имеет 12 очков и возглавляет турнирную таблицу. Украина идет по второй и отстает от лидера на 2 пункта.

Для того чтобы выиграть ЧМ-2023 в дивизионе IB Украине необходимо победить Японию в основное время. Японию устроит даже поражение в овертайме. Победитель соревнований в следующем сезоне сыграет в группе первого дивизиона.

ЧМ-2023 по хоккею

Дивизион I, группа B

5-й тур

Япония – Украина

Таллин, Эстония

29 апреля, 19:30

Прямая трансляция на Xsport