Украина взяла первое золото Паралимпиады-2020
Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На Паралимпиаде-2020 Елизавета Мерешко победила на дистанции 50 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 33,11 сек и установила рекорд Игр.
Еще одна украинка - Анна Гонтарь выиграла бронзу. Серебро досталось Элизабет Маркс из США.
В активе сборной Украины на Паралимпийских играх уже 5 наград - 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые.
- Напомним, 25 августа Евгения Бреус принесла Украине первую бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио.
- Еще один украинский фехтовальщик Артем Манько выиграл серебро Паралимпийских игр в фехтовании на саблях.
- Также в среду Антон Коль получил серебряную медаль в плавании на 100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.
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