Украина взяла первое золото Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На Паралимпиаде-2020 Елизавета Мерешко победила на дистанции 50 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 33,11 сек и установила рекорд Игр.

Еще одна украинка - Анна Гонтарь выиграла бронзу. Серебро досталось Элизабет Маркс из США.

В активе сборной Украины на Паралимпийских играх уже 5 наград - 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые.

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