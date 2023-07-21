Об этом говорится на сайте Минобороны.

Отмечается, что среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе. Из них, 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. В рамках закупок оборонного ведомства ВСУ получили тысячи единиц беспилотников.

"Развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности, разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов является приоритетом для Минобороны. Поэтому оборонное ведомство осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей", – говорится в сообщении.

Минобороны заключило контракты по производству 10 моделей БпЛА разных типов с рядом украинских компаний. Их наименования и объемы не раскрывают из соображений безопасности.

Кроме того, на 20 июля поступили два предложения от предприятий бывшего концерна "Укроборонпром" (после реорганизации - АО "Украинская оборонная промышленность", - ред.). В 2023 году с предприятием концерна был заключен госконтракт на закупку разведывательного дрона.

"Также на данный момент завершены испытания единого дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Осуществляется процедура допуска к эксплуатации. После завершения процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе, будет приниматься решение о его закупке для ВСУ", - сказал он.