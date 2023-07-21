Украина взяла на вооружение 28 моделей БПЛА собственного производства
Министерство обороны сообщило, что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства
Об этом говорится на сайте Минобороны.
Отмечается, что среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе. Из них, 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. В рамках закупок оборонного ведомства ВСУ получили тысячи единиц беспилотников.
"Развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности, разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов является приоритетом для Минобороны. Поэтому оборонное ведомство осенью 2022 года существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей", – говорится в сообщении.
Минобороны заключило контракты по производству 10 моделей БпЛА разных типов с рядом украинских компаний. Их наименования и объемы не раскрывают из соображений безопасности.
Кроме того, на 20 июля поступили два предложения от предприятий бывшего концерна "Укроборонпром" (после реорганизации - АО "Украинская оборонная промышленность", - ред.). В 2023 году с предприятием концерна был заключен госконтракт на закупку разведывательного дрона.
"Также на данный момент завершены испытания единого дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Осуществляется процедура допуска к эксплуатации. После завершения процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в указанном беспилотном авиационном комплексе, будет приниматься решение о его закупке для ВСУ", - сказал он.
- 21 июля стало известно, что Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству, закупке и поставке боеприпасов и боевых частей к беспилотникам. Проект рассчитан на два года.
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