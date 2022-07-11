Украина вызвала представителя Канады из-за передачи турбины для "Северного потока", - Зеленский

Об этом заявил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV.

"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически России. Это касается общих правил", - сказал Зеленский.

Президент Украины предположил, что исключения из санкционной политики будут стимулировать Россию давить на Запад, в частности, путем полного прекращения газоснабжения в страны Европы.

"Если государство-террорист может продавить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Это вопрос очень опасный. Причем опасный не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут восприниматься в Москве исключительно как проявление слабости, такова их логика, и теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу, именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется. Уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что решение о передаче турбины можно еще пересмотреть.

"Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет многие другие проблемы. Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы", - сказал Зеленский.

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