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Украина вывезла из Афганистана граждан шести стран, - Кулеба

16 августа, 2021 понедельник
09:17

Украина эвакуировала из Кабула 79 граждан из шести стран

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем маленькие дети", - написал министр.

Он поблагодарил всех работников МИД, которые занимались эвакуационным рейсом и другим причастным органам власти - ГПСУ, ГСЧС, МЗ, МКИП, Офис президента - за взаимодействие в Борисполе.

"Аэропорт Кабула сейчас - это место, в котором лучше не оказываться, и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации", - отметил Кулеба.

Его заместитель Евгений Енин отчитался об окончании эвакуации.

"Встретили рассвет в хорошей компании в" Борисполе ". Счастливые детские улыбки - лучшая награда после бессонной ночи", - написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватил исламистское движение "Талибан"

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Афганистан
Евгений Енин
Дмитрий Кулеба
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