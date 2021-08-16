Украина вывезла из Афганистана граждан шести стран, - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.



"79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем маленькие дети", - написал министр.



Он поблагодарил всех работников МИД, которые занимались эвакуационным рейсом и другим причастным органам власти - ГПСУ, ГСЧС, МЗ, МКИП, Офис президента - за взаимодействие в Борисполе.



"Аэропорт Кабула сейчас - это место, в котором лучше не оказываться, и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации", - отметил Кулеба.



Его заместитель Евгений Енин отчитался об окончании эвакуации.



"Встретили рассвет в хорошей компании в" Борисполе ". Счастливые детские улыбки - лучшая награда после бессонной ночи", - написал он.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватил исламистское движение "Талибан"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb