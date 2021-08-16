Украина вывезла из Афганистана граждан шести стран, - Кулеба
Украина эвакуировала из Кабула 79 граждан из шести стран
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
"79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем маленькие дети", - написал министр.
Он поблагодарил всех работников МИД, которые занимались эвакуационным рейсом и другим причастным органам власти - ГПСУ, ГСЧС, МЗ, МКИП, Офис президента - за взаимодействие в Борисполе.
"Аэропорт Кабула сейчас - это место, в котором лучше не оказываться, и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации", - отметил Кулеба.
Его заместитель Евгений Енин отчитался об окончании эвакуации.
"Встретили рассвет в хорошей компании в" Борисполе ". Счастливые детские улыбки - лучшая награда после бессонной ночи", - написал он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватил исламистское движение "Талибан"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.23Продажа 31.62
- Актуальное
- Важное