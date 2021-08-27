Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в черноморском регионе, - Зеленский

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентами Молдовы, Румынии и Польши, передает РБК-Украина .

Зеленский сообщил, что Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии ВМС причерноморских государств. Он предложил Румынии и Молдове присоединиться к этой инициативе.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок ... Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, имеющие общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее ", - заявил он.