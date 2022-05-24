Украина выстояла в течение трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает наше государство - Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"15 227 украинцев и украинок отмечены государственными наградами, из них 12 550 военнослужащих ВСУ, 1 081 воин Нацгвардии, 205 пограничников, 182 полицейских, 167 работников СБУ, 138 представителей ГСЧС, 99 воинов Главного управления разведки, 38 работников Госспецсвязи, а также работники Госуправления охраны, Службы внешней разведки, НАБУ, ДБР и Службы судебной охраны, которые также внесли вклад в нашу оборону. 155 украинцам присвоено звание "Герой Украины", из них 75 посмертно", - сказал президент.

Он отметил, что 1016 населенных пунктов Украины уже деоккупировано.

"Каждая из этих цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя, это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе, это защита Одессы, Николаева и всего нашего Юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и общинах Украины, которые нам еще предстоит освободить.Должны помнить всегда, что выстояли в течение этих трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает наше государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили окупанты", - подытожил Зеленский.