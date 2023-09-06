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Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу

6 сентября, 2023 среда
01:20
Спорт

Во вторник, 5 сентября, мужская сборная Украины по волейболу провела удачный матч на чемпионате Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 5-го тура ЧЕ по волейболу Украина – Испания закончился уверенной победой нашей команды. Украинские мужчины были лучшими во всех трех партиях – 25:21, 25:21, 25:19.

Для Украины это была только вторая победа на ЧЕ по волейболу. На старте турнира украинцы проиграли 3 матча подряд. В первом круге уступили Словении, во втором – Хорватии, в третьем – Болгарии.

Но сегодняшняя победа над испанцами гарантировала украинцам выход в плей-офф. Мужскую сборную Украины ждет поединок против Португалии. Матч пройдет 8-9 сентября.

Чемпионат Европы по волейболу

5-й тур

5 сентября

Испания – Украина – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

  • В сентябре 2022 года мужская сборная Украины показала лучший результат за все время выступлений на чемпионатах мира и дошла до четвертьфинала.
Украина
Сборная Украины
Испания
Португалия
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