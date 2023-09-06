Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 5-го тура ЧЕ по волейболу Украина – Испания закончился уверенной победой нашей команды. Украинские мужчины были лучшими во всех трех партиях – 25:21, 25:21, 25:19.

Для Украины это была только вторая победа на ЧЕ по волейболу. На старте турнира украинцы проиграли 3 матча подряд. В первом круге уступили Словении, во втором – Хорватии, в третьем – Болгарии.

Но сегодняшняя победа над испанцами гарантировала украинцам выход в плей-офф. Мужскую сборную Украины ждет поединок против Португалии. Матч пройдет 8-9 сентября.

Чемпионат Европы по волейболу

5-й тур

5 сентября

Испания – Украина – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)