Украина вышла в четвертьфинал молодежного Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четверг, 24 июня, сборная Испании победила Хорватию (1:0) в матче соперников нашей молодежки на Евро-2023. Этот результат обеспечил Украине место в четвертьфинале.

После 2-го тура молодежного Евро-2023 сборная Украины и Испания с 6 баллами возглавляют группу B. Хорватия и Румыния делят 3-4 позицию, у них 0 очков.

В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Испании. Матч состоится 27 июня.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.