Украина вышла в 1/8 финала Евро-2022 по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вечером 7 июня сборная Украины по мини-футболу провела завершающий матч группового этапа чемпионата Европы. В Словакии наша команда сыграла вничью с португальцами – 2:2.
В прошлых матчах украинская сборная победила Венгрию (2:0) и разгромила Турцию (6:1). Эти результаты позволили Украине выйти в 1/8 финала.
В плей-офф выходят первые два места групп и 4 лучшие команды, занявшие третье место. В результате украинцы выиграли в своем квартете, а в 1/8 финала встретятся с третьим местом групп E или F – Францией или Казахстаном соответственно.
Прошлый чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Киеве в 2018 году. Тогда Украина выиграла группу, но уступила четвертьфинал Англии.
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