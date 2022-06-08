Украина вышла в 1/8 финала Евро-2022 по мини-футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вечером 7 июня сборная Украины по мини-футболу провела завершающий матч группового этапа чемпионата Европы. В Словакии наша команда сыграла вничью с португальцами – 2:2.

В прошлых матчах украинская сборная победила Венгрию (2:0) и разгромила Турцию (6:1). Эти результаты позволили Украине выйти в 1/8 финала.

В плей-офф выходят первые два места групп и 4 лучшие команды, занявшие третье место. В результате украинцы выиграли в своем квартете, а в 1/8 финала встретятся с третьим местом групп E или F – Францией или Казахстаном соответственно.

Прошлый чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Киеве в 2018 году. Тогда Украина выиграла группу, но уступила четвертьфинал Англии.

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