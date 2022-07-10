Об этом сообщает Общественное: Спорт .

Во второй соревновательный день Всемирных игр-2022 в бирмингеме (США) сборная Украины получила 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Карате

В карате Анита Серегина выиграла золото в категории до 61 кг, а Станислав Горуна получил серебро в весе до 75 кг.

Подводное плавание

В подводном плавании в моноласте на дистанции 400 м София Гречко финишировала второй, а Анастасия Антоняк – третьей.

Паверлифтинг

В паверлифтинге в тяжелом весе Владимир Рысиев стал чемпионом, а Даниил Ковалев – бронзовым призером. В среднем весе серебро получил Николай Баранник.

Сумо

В соревнованиях по сумо в сверхтяжелом весе золото добыла в борьбе Светлана Яромка, победившая в финале другую украинку - Иванну Березовскую. Вес Даиаури получил золотую награду в средней весовой категории.

Серебряными медалистами в сумо стали Карина Колесник (средний вес) и Демид Караченко (легкий вес), бронзовым – Святослав Семикрас (легкий вес).

Таким образом сборная Украины уже получила на Всемирных играх-2022 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград и вышла на второе место в общем медальном зачете. Лидирует Колумбия, у которой 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.

По общему количеству медалей украинцы первые.

9 июля в первый день Всемирных игр в США сборная Украины выиграла две золотые и две бронзовые медали

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